СБУ пресекла незаконную поставку вооружения в Иран

27 декабря 2019, 09:40

Контрразведка Службы безопасности Украины пресекла деятельность международной группировки, которая обеспечивало финансирование незаконных операций по приобретению в Украине товаров военного назначения для реализации в санкционных странах, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам. Незаконная переправка такой продукции в Иран противоречит резолюции СБ ООН № 2231 от 20.07.2015. Для финансирования сделок использовались фирмы с признаками фиктивности, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и офшорах. Злоумышленники создали теневую систему незаконных переводов и обналичивания средств вопреки требованиям законодательства Украины и вне контроля органов финансового мониторинга.

По информации спецслужбы, противоправная деятельность является частью неофициальной финансово-расчетной системы «хавала», которая является незаконной альтернативой официальным платежным системам. Во время проведения обысков по местам функционирования так называемым бэк-офисам «хавалы» и жительства злоумышленников в Киевской и Днепропетровской области, правоохранители изъяли финансовую документацию, печати и бланки иностранных субъектов хозяйствования, ключи доступа к системам клиент-банк, вычислительную технику, материальные и оптические носители информации и мобильные устройства.

Также обнаружены деньги в сумме почти 600 тыс. долларов США и 235 тыс. евро. Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о наложении ареста на полученные средства.