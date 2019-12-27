30 декабря 2019, 19:47

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик заявил, что на ремонт дороги "Станица Луганская - Северодонецк" объявлен тендер в Prozorro. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, все необходимые документы уже собраны, экспертиза пройдена, документация составлена.

"Важная дорога. Выезжая с временно оккупированной территории, люди видят разбитую инфраструктуру и дороги в ямах. А должны видеть идеальные дороги и развитие. Задача сделать эту дорогу всю в следующем году. Быстро", - написал Голик.

Отметим, что президент Владимир Зеленский во время открытия моста в Станице Луганской поручил местному руководству отремонтировать дорогу до Северодонецка.