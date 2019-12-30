Банки Луганщини сплатили 15,6 млн грн податків з депозитних процентів

02 января 2020, 11:38

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що фінансові установи Луганщини за січень-листопад 2019 року сплатили 15,6 млн грн з процентів своїх вкладників.

Найбільші суми спрямували до державного бюджету суб'єкти господарювання м. Сєвєродонецька.

Нагадаємо, банківські установи, кредитні спілки та інші фінансові організації відповідно до норм Податкового кодексу України сплачують з процентів депозитних вкладів податок на доходи фізичних осіб. Ставка складає 18 відсотків. При цьому під час нарахування платежу інформація про суми банківського рахунку, ощадного сертифіката або вкладу члена кредитної спілки, нараховані проценти, а також відомості про вкладників залишаються конфіденційними.