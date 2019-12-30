Пенсии умерших жителей ОРДЛО: Порядок получения переселенцами

Для получения пенсии, которая принадлежала пенсионеру, в том числе из числа внутренне перемещенных лиц, и осталась недополученной в связи с его смертью, членам семьи умершего необходимо обратиться с соответствующим заявлением в то территориальное управление Пенсионного фонда Украины, где пенсионер находился на учете.
Об этом сообщает пресс-служба представительства Норвежского совета по делам беженцев в Украине (NRC).
В случае, если умерший не состоял на учете как ВПЛ ни в одном из управлений ПФУ на подконтрольной правительству Украины территории, члены семьи умершего обращаются в то отделение ПФУ, которое проводило выплату пособия на погребение.
Если члены семьи проживали вместе с умершим на момент смерти последнего и могут подтвердить это документально, они должны обратиться в управление ПФУ с заявлением о выплате начисленной, но неполученной суммы пенсии умершего пенсионера в течение 6 месяцев со дня смерти.
В случае неполучения вышеупомянутыми лицами по выплате соответствующей суммы в 6-месячный срок, сумма пенсии, которая принадлежала пенсионеру и осталась недополученной в связи с его смертью, входит в состав наследства. «Следовательно, в случае невозможности подтвердить фактическое место проживания с умершим на момент смерти последнего, обязательно необходимо обратиться к нотариусу и предоставить в органы Пенсионного фонда свидетельство о праве на наследство», – говорится в сообщении.
Однако, как отмечают правозащитники, во многих случаях, особенно, когда речь идет о ВПЛ, им нужно преодолевать немалые расстояния для совершения указанных действий, поскольку много таких лиц давно выехали за пределы Донецкой или Луганской областей и зарегистрировались как ВПЛ в других регионах, иногда достаточно отдаленных от места жительства умершего. «Это, в свою очередь, усложняет процесс получения заявителями невыплаченной пенсии», – отмечается в сообщении.
Правозащитники уточняют, что бывают случаи, когда по объективным причинам лицо не имеет возможности предоставить свидетельство о праве на наследство. «В таком случае правоустанавливающим документом, подтверждающим право на наследство, может быть решение суда, вступившее в законную силу», – объясняют правозащитники.
Для оформления недополученной пенсии по умершему для ВПЛ необходимо подать следующие документы:
Заявление в уполномоченное управление ПФУ, где умерший состоял на учете или в тот орган ПФУ, которое выплатило пособие на погребение.
Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Свидетельство о смерти.
Документы, удостоверяющие родственные отношения и совместное проживание с умершим на день его смерти.
Если от имени заявителя действует представитель, то, кроме вышеприведенных документов, необходимо предоставить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства с указанием полномочий представителя.
«Дополнительно, почти во всех случаях, органы ПФУ требуют от заявителей справку ВПЛ, хотя такие требования не являются законными», – уточняют правозащитники.
Из-за того, что ВПЛ обычно не могут документально подтвердить фактическое совместное проживание с умершим на день его смерти, то вместо документов о совместном проживании, они предоставляют свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом.
Все документы нужно предоставить как в оригиналах, так и в копиях.
«Срок рассмотрения заявления – 10 дней, однако на практике вся процедура получения пенсии по умершим пенсионером продолжается более шести месяцев», – резюмируют правозащитники.