ФСБ России продолжает вербовку граждан Украины

02 января 2020, 14:12

Служба безопасности Украины разоблачила еще одну попытку вербовки российской спецслужбой украинского гражданина.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как сообщается, житель Мариуполя при пересечении государственной границы был задержан представителями ФСБ России.

"С применением психологического давления его пытались склонить к негласному сотрудничеству для сбора информации о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и сотрудников украинских правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

При этом сотрудник ФСБ требовал от украинца деньги и угрожал закрыть въезд на территорию России.

"ФСБшник требовал от украинца деньги за несоздание искусственных препятствий при осуществлении им и его коллегами предпринимательской деятельности. В случае отказа он также угрожал закрыть коммерсанту въезд на территорию РФ и исключить его встречи с близкими родственниками, которые там проживают", - говорится в сообщении.