Декларування: навіть новорічні персонажі зобов’язані сплачувати податки

02 января 2020, 10:22

У Головному управлінні ДПС у Луганській області вітають всіх з новорічними святами та нагадують. Згідно з нормами Податкового кодексу України надання послуг Діда Мороза, Снігуроньки та інших казкових персонажів підлягає оподаткуванню. Ці послуги можна надавати, як фізична особа – підприємець або працювати за цивільно-правовим договором з суб’єктами господарювання або надавати послуги без державної реєстрації.

У разі надання таких послуг в межах підприємницької діяльності податок сплачується в залежності від обраної системи оподаткування.

Якщо новорічні герої співпрацюють з юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, то вони отримують свій заробіток вже за мінусом податку на доходи фізичних осіб. Такі податкові агенти (хто виплачує дохід) зобов’язані утримати податок, перерахувати його до бюджету та відзвітувати за них у формі №1ДФ.

В інших випадках отримання доходу, зокрема від громадян, необхідно самостійно завітати до державної податкової інспекції за місцем реєстрації та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи. Крім того, з такого заробітку необхідно сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та 1,5% військового збору.

Податківці запрошують задекларувати свої доходи. Консультації щодо правил оподаткування можна отримати у будь-якому Центрі обслуговування платників.