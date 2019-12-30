02 января 2020, 10:18

Со 2 января 2020 года в Украине начал работу Офис генерального прокурора, который пришел на смену Генеральной прокуратуре. Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно информации на сайте ОГП, он будет иметь 12 департаментов, восемь отдельных управлений, две специализированные прокуратуры и 1500 работников вместо 2500 сотрудников ГПУ, предусмотренных законодательством.

Как сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, после аттестации 1339 прокуроров в ГПУ осталось 610 прокуроров, которым предложили перейти в Офис генерального прокурора. Он пообещал начать конкурс на более чем 200 вакансий с 20 января.