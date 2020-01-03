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Общественное мнение
Спорт
03 января 2020, 15:58

В НОК назвали лучшую украинскую спортсменку

Национальный олимпийский комитет Украины признал олимпийскую чемпионку Пекина-2008, бронзового призера Лондона-2012, двукратного призера Рио-2016 по фехтованию на саблях Ольгу Харлан лучшей спортсменкой декабря.

Об этом сообщает пресс-служба НОК.

Звание лучшего тренера декабря получил ее наставник Юрий Марченко.

Высокого признания НОК шестикратная чемпионка мира получила благодаря победе на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).

По итогам сезона второй раз подряд Харлан выиграла общий зачет в саблисток, став обладательницей Кубка мира. Это четвертый подобный трофей в ее спортивной карьере.

В прошлом сезоне Харлан подтвердила свое лидерство на чемпионате Европы и на чемпионате мира.

В НОК подчеркнули, что для Харлан - это уже двенадцатое признание Олимпийского комитета, что является рекордом среди всех украинских спортсменов.

После Харлан по количеству этих наград - олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, на счету которого 11 признаний.

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