В Украине вступил в силу закон о защите географических брендов

03 января 2020, 18:00

С 1 января 2020 года вступил в силу Закон Украины "О правовой охране географических указаний".

Об этом напоминает проект Евросоюза “Географические указания в Украине” в Facebook.

"С 1 января 2020 года вступил в силу Закон Украины" О правовой охране географических указаний ". Он является новой редакцией бывшего закона "Об охране прав на указание происхождения товаров", гармонизированной с законодательством Европейского Союза ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закон является рамочным, вслед за ним ожидается принятие трех секторальных законов, регулирующих использование и охрану географических указаний для сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, а также для вин и спиртных напитков.

Как сообщал Укринформ, 20 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовой охраны географических указаний".

Географическое указание является знаком, который наносится на упаковку продукта и свидетельствует о его высоком качестве, многолетней традиции производства и особой связи с территорией, где его производят.

Существует много продуктов, названия которых не разрешается использовать незарегистрированным производителям. Так, по Соглашению об ассоциации с ЕС, Украина до 2026 года должна отказаться от использования защищенного географического указания "коньяк", поэтому сейчас для этого украинского продукта ищут другое название. Также украинским производителям сыра фета с 2023 придется отказаться от этого названия, ведь она является защищенным географическим указанием.

В 2019 году было определено для регистрации географического указания первых 10 украинских продуктов с защищенными названиями. Это: творог - защищенная название происхождения "Гуцульская овечья брындзя"; арбуз - защищена название происхождения "Херсонский арбуз»; черешня - защищенная название происхождения "Мелитопольская черешня"; мед - защищенное географическое указание "Карпатский мед"; вино - защищенная название происхождения "Шабский"; вино - защищенноя название происхождения "Ялпуг»; вино - защищенное географическое указание "Закарпатье"; вино - защищенное географическое указание "Белгород-Днестровский". Процедуру регистрации осуществляет проект Европейского Союза "Географические указания в Украине", который финансируется Европейским Союзом и реализуется в течение 2017-2020 годов.

В декабря 2019 года Министерство развития экономки, торговли и сельского хозяйства Украины издало свидетельство о регистрации права об использовании зарегистрированного указания происхождения товара - сыр "Гуцульская овечья брындзя".