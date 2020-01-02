В МВД объяснили, почему не реагируют на запуск фейерверков

03 января 2020, 10:00

Решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждый отдельно, заявили в пресс-службе МВД.

«Например, в Киеве Киевсовет запретил использование пиротехники до окончания ООС, то есть до нашей победы», - говорится в сообщении.

Однако, соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушении относительно ответственности за запуск салютов не вносились.

Согласно Административному кодексу, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества.

«Гражданам Украины напоминаем, в нашей стране идет война, и смертельные взрывы раздаются сразу в двух областях. Давайте будем воздерживаться от запусков фейерверков. Прибережем всю пиротехнику до освобождения Крыма и Донбасса от оккупации», - заявили в МВД.