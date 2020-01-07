В Украине объявлен день траура

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днём траура в Украине в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране
Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.
Так, глава государства подписал соответствующий указ.
"С целью чествования памяти погибших президент постановил приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.
Документом также отменяются развлекательно-концертные мероприятия, вносятся соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач", - говорится в сообщении.