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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
09 января 2020, 10:41

В Украине объявлен день траура

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днём траура в Украине в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Так, глава государства подписал соответствующий указ.

"С целью чествования памяти погибших президент постановил приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Документом также отменяются развлекательно-концертные мероприятия, вносятся соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач", - говорится в сообщении.

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