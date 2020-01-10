Украина передала России ноту протеста из-за нелегального визита Путина в оккупированный Крым

10 января 2020, 09:40

Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста в связи с несогласованным визитом президента РФ Владимира Путина в Крым и проведением там военных учений ВМС РФ. Об этом сообщила спикер МИД Украины Екатерина Зеленко в Twitter.

"В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом В. Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ российской стороне передана нота протеста", - говорится в сообщении.

Украинский МИД в очередной раз подчеркивает недопустимость несогласованных с Украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах.

"Это - грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, вопреки общепризнанным нормам и принципам международного права", - напомнила Зеленко.

Как сообщалось ранее, 9 января президент России Владимир Путин посетил аннексированный Крым, где с борта военного корабля наблюдал за запуском крылатых ракет "Калибр" и "Кинжал".