10 января 2020, 10:48

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания наложил более чем стотысячный штраф на телеканал «Наш» за призывы к свержению конституционного строя и язык вражды. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Нацсовет.

Отмечается, что штраф наложен в результат мониторинга спутникового вещания канала «Макси-ТВ», как раньше назывался телеканал «Наш», за 5 октября 2019 года: зафиксирована трансляция передачи «Гордон», гостем которой был бывший премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Николай Азаров, в которой звучали утверждения и высказывания, имеющие признаки нарушения требований закона «О телевидении и радиовещании».

«Во время проверки был подтвержден факт нарушения норм действующего законодательства, поскольку гость программы в своих высказываниях о событиях Революции достоинства, вооруженной агрессии на востоке государства и аннексии Крыма неоднократно использовал формулировки, которые являются попыткой фальсифицировать исторические события, подменить понятия, определенные в нормативно-правовых актах. Формулировки, озвученные Азаровым, являются распространением необъективной информации, подвергают сомнению легитимность органов государственной власти Украины, содержат откровенные неаргументированные обвинения представителей власти в действиях, которые преследуются законом, а именно: в бандитизме, мародерстве и преступлениях, навязывают зрителям отношение к представителям власти как к уже признанным преступникам. В совокупности эти высказывания воспринимаются как призыв к свержению конституционного строя, разжиганию вражды, посягательству на права и свободы человека», - заявили в Нацсовете.

«Кроме того, высказывания Азарова содержали необъективную информацию о последовательности событий во время вооруженной агрессии Российской Федерации и являются прямым продолжением линии российской пропаганды, а также нарративами, подобными официальной политической и пропагандистской позиции Российской Федерации, признанной Верховным Советом Украины и международным сообществом большинства стран Европы страной-агрессором, основаны на предрассудках, манипулировании общественным сознанием, в частности, из-за распространения неполной или предвзятой информации. Применяя методы манипулирования сознанием и воздействия на человеческую психику, гость студии призвал к агрессивному поведению, направленному против действующей власти», - говорится в сообщении Нацсовета.

Из-за этих нарушений Нацсовет объявил телеканалу предупреждение и одновременно применил взыскание штрафа в размере 25% от размера лицензионного сбора, начисленного за выдачу лицензии, что для данного лицензиата составляет 105 тыс. 625 грн. 50 коп.

Сообщается также, что в отношении канала «Наш» продолжается по крайней мере еще одна проверка Нацсовета - из-за трансляции 19 декабря 2019 года пресс конференции президента России Владимира Путина.

Официальным владельцем канала «Наш» (прежнее название - «Макси-ТВ») является Владимир Мураев, отец пророссийского деятеля Евгения Мураева - бывшего народного депутата 7-го и 8-го созывов от Партии регионов