Минулого року платники Луганщини перерахували до зведеного бюджету понад 6 млрд грн податків і зборів

10 января 2020, 11:34

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у січні-грудні 2019 року платники Луганщини сплатили до Зведеного бюджету України 6 млрд 132 млн гривень. Це на 764,7 млн грн більше, ніж за 12 місяців 2018-го.

Зокрема, до державної скарбниці надійшло 2 млрд 748 млн гривень. У порівнянні з показниками за минулий рік надходження зросли на 289,4 млн гривень.

У розрізі основних платежів платниками області перераховано до державного бюджету: 826,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб; 965,6 млн грн податку на додану вартість; 107,6 млн грн податку на прибуток підприємств; 24,3 млн грн акцизного податку.

Крім того, від платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування регіону надійшло 3 млрд 126 млн гривень.