13 января 2020, 09:06

Более 200 интернет-магазинов с наркотиками заблокировало министерство внутренних дел Украины в Telegram с помощью чат-бота "Стоп наркотик", - сообщает пресс-служба ведомства.

"В настоящее время с помощью граждан были заблокированы 214 адресов в Telegram, которые использовались злоумышленниками для незаконного распространения наркотиков, в том числе шесть "наркомагазинов", работавших на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за время работы чат-бота пользователи Telegram прислали на проверку 4769 изображений, 7318 адресов в Telegram и 811 адресов веб-сайтов.