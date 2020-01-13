«ЛНР» приговорила местного жителя к 12 годам тюрьмы за «госизмену»

13 января 2020, 17:43

Так называемый Верховный суд при группировке «ЛНР» приговорил к 12 годам тюрьмы жителя Голубовки (Кировска) за «государственную измену». Об этом сообщает пресс-служба «генпрокуратуры ЛНР».

По ее данным, местный житель с апреля по декабрь 2018 якобы вел деятельность, «направленную против безопасности ЛНР». В частности, утверждается, что во время проведение «выборов» главы «ЛНР» и «депутатов Народного совета» он делал снимки и записывал на видео лиц, участвующих в организации и проведении так называемых выборов «с целью их идентификации и оказании на них давления со стороны спецслужб Украины».

Также в «генпрокуратуре» рассказали, что мужчина принял участие в судебном заседании на подконтрольной Украине территории и дал показания о незаконности «выборов в ЛНР».

Все эти действия в «ЛНР» назвали «дискредитацией органов власти и конституционного строя республики».