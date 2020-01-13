Перерегистрация ВПЛ поможет определить, кто из них нуждается в жилье

13 января 2020, 09:39

Перерегистрация переселенцев поможет не только узнать реальное количество внутренне перемещенных лиц, но и определить, кто из них нуждается в жилье и в каком именно.

Об этом сообщил заместитель главы Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Руслан Калинин, передает "Сегодня".

По его словам, после перерегистрации будет проще разрабатывать программы государственной поддержки.

"Ранее, в 2014 году, приходили переселенцы и давали очень мало информации о себе. Сейчас, когда они придут, будет большая анкета, где они будут писать – "нуждаюсь в жилье – временно или постоянно", или – "хочу взять кредит на льготных условиях", "нуждаюсь в работе", в какой именно работе", – объяснил он.

Замглавы МинВВОТ уточнил, что это позволит разработать лучшие программы обеспечения жильем, переквалификации и трудоустройства. Но перед проведением перерегистрации в министерстве считают, что нужно отвязать выплату пенсии от наличия справки ВПЛ. Якобы, только тогда удастся узнать настоящее количество ВПЛ.

Пока такие новации на уровне идеи. Их еще будут согласовывать в министерствах.

Сейчас в Украине уже действуют 3 программы льготного жилищного кредитования, в которых участвуют переселенцы. Но выделяемых на них средств слишком мало.