До уваги платників податків! З 1 січня введено в дію нові бюджетні рахунки

13 января 2020, 10:54

Головне управління ДПС у Луганській області повідомляє, що в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Луганській області відкриті нові рахунки для зарахування надходжень до державного та місцевого бюджетів згідно з вимогами Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік», наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію» та наказу Державної казначейської служби України від 19.12.2019 № 355 «Про затвердження Змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету».

Рахунки введено в дію з 1 січня 2020 року.

Кошти, сплачені платниками з 01.01.2020 на старі рахунки не будуть зараховуватись, а повертатимуться як нез’ясовані надходження.

Нові рахунки розміщено на офіційному субсайті «Територіальні органи ДПС у Луганській області» у розділі «Бюджетні рахунки».