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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Политика / Региональные
14 января 2020, 12:58

Шахов рассказал о перевыборах в Северодонецке и позорных тарифах

Парламентарий из Луганщинской области на страже интересов украинцев, жителей Луганщины и Северодонецка. О перевыборах в Северодонецке и позорных тарифах рассказал Сергей Шахов коллегам на согласительном совете

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