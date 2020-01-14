Парламентарий из Луганщинской области на страже интересов украинцев, жителей Луганщины и Северодонецка. О перевыборах в Северодонецке и позорных тарифах рассказал Сергей Шахов коллегам на согласительном совете
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14 января 2020, 12:58
Шахов рассказал о перевыборах в Северодонецке и позорных тарифах
Парламентарий из Луганщинской области на страже интересов украинцев, жителей Луганщины и Северодонецка. О перевыборах в Северодонецке и позорных тарифах рассказал Сергей Шахов коллегам на согласительном совете
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