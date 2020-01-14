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Общественное мнение
Власть
14 января 2020, 14:44

Рада предварительно одобрила отмену адвокатской монополии

Верховная Рада Украины предварительно одобрила законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии), сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий проект постановления №1013/П1 проголосовали 295 народных депутатов.

Законопроектом предусматривается внести в Конституцию Украины следующие изменения:

1. Статью 1312 изложить в следующей редакции:

«Статья 1312. Для оказания профессиональной юридической помощи в Украине действует адвокатура. Независимость адвокатуры гарантируется. Основы организации и деятельности адвокатуры и осуществления адвокатской деятельности в Украине определяются законом. Только адвокат осуществляет защиту лица от уголовного обвинения».

2. Подпункт 11 пункта 161 раздела ХV «Переходные положения» исключить.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада направила в КСУ президентский законопроект №1013 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)».

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