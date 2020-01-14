Количество пострадавших в результате прорыва трубы возле ТРЦ Ocean Plaza выросло

14 января 2020, 06:30

В результате прорыва трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza возросло число пострадавших до девяти человек. Об этом передает РБК-Украина.

В частности, во время оперативного брифинга после аварии теплотрассы главный инженер "Киевтеплоэнерго" Юрий Паливода, сообщил, что у него есть информация о девяти пострадавших.

"По нашей информации девять человек с легкими ожогами", - отметил главный инженер.

Как уточнил заместитель руководителя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, часть людей из числа пострадавших была недалеко от места прорыва трубы, а часть были в маршрутке, которая также оказалась на месте прорыва теплосети.

"Пострадавших увезли в Киевскую клиническую больницу, в областную больницу... Это та информация по потерпевших, которая у нас есть. Сейчас работают медики, оказывают помощь", - сказал он.