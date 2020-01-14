Украинцы в 2021 году должны будут получать онлайн-разрешение для въезда в ЕС

14 января 2020, 11:41

Для граждан Украины, как и других "третьих стран", появятся некоторые новшества касательно безвизовых поездок в страны Евросоюза. Об этом сообщает в Facebook Представительство Украины при ЕС на своей странице в Facebook.

"С 2021 года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS), что означает внесение изменений в условия безвизовых поездок в ЕС для граждан третьих стран (то есть с 2021 года эти изменения будут касаться не только Украины, но и, например, граждан Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, США и Японии)", - сообщили дипломаты.

По их словам, инициатива по созданию ETIAS возникла еще в апреле 2016 года в рамках подготовки Европейской Комиссией предложений по усилению безопасности на внешних границах ЕС.

Осенью 2018 года Европейский Союз одобрил необходимые законодательные решения о новой системе авторизации путешествий, которая будет распространяться на граждан третьих стран, пользующихся правом безвизового въезда на территорию Евросоюза.

"Как это будет работать: с 2021 перед поездкой в государства-члены ЕС гражданам Украины необходимо будет получить предварительное разрешение на поездку путем подачи онлайн-заявки. Выдача авторизации на путешествие будет занимать несколько минут в случае отсутствия замечаний у правоохранительных органов ЕС или элементов, требующих дальнейшего изучения. За каждое обращение заявитель должен будет уплатить комиссию в размере 7 евро (для лиц, младше 18 и старше 70 лет - бесплатно). Авторизация будет действительна в течение 3 лет или до окончания срока действия проездного документа, зарегистрированного при подаче заявки", - пояснили в представительстве.

Подчеркивается, что ETIAS не является аналогом визовой системы - речь идет лишь о разрешении на поездку. В случае отказа во въезде через ETIAS, лицо имеет право подать апелляцию на решение системы.