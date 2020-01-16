В киевском метро поставят новые турникеты

16 января 2020, 16:42

На 15 станциях метро в Киеве будут установлены новые турникеты, в которых применяется новая система контроля прохода пассажиров.

Об этом сообщил департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Старые турникеты, которые работают еще с 1970-х годов, решили заменить из-за жалоб пассажиров метро. "Обновление турникетов планировалось давно. Жалоб на старые модели уже и не счесть. Если пассажир замешкался или проходит раньше - срабатывание сигнала проходит, створки могут закрыться и ударить. Поэтому мы изучали новые модели, в которых а.) возможность травмироваться нулевая, б.) искушение перепрыгнуть пропадает", - рассказала LIGA.net спикер киевского метрополитена Наталка Макогон.

Макогон рассказала, что турникеты закуплены по тендерной процедуре у словенской компании Riko за сумму более 1 млн грн, поставку оборудования метрополитен ожидает в этом году. Похожие турникеты были уже установлены в начале 2019 года на станции Площадь Льва Толстого.

Турникеты будут принимать оплату с банковских карт, смартфонов с NFC, карт оплаты проезда, Карточек киевлянина и бумажных или электронных QR-билетов. По словам Макогон, подобные модели используются в Европе, в частности, в Париже.

Оборудование установят на станциях Героев Днепра, Оболонь, Почайна, Тараса Шевченко, Контрактовая площадь, Площадь Льва Толстого, Лыбедская, Кловская, Дворец спорта, Дружбы народов, Выдубичи, Славутич, Осокорки, Позняки и Харьковская.