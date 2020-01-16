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Общественное мнение
Криминал / Региональные
16 января 2020, 10:38

Рубежанина задержали по подозрению в создании наркотического интернет-магазина

Правоохоранителями ликвидированы интернет-магазин психотропных веществ, нарколаборатория по изготовлению амфетамина и задержан организатор этого наркобизнеса, пишет отдел коммуникации полиции Луганской области.

Задержание торговца – студента одного из вузов в Рубежном - было проведено сотрудниками полиции на выходе из почтового отделения с очередной партией особо опасного психотропного вещества PVP массой 100 г (особо крупный размер).

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено, что мужчина по месту своего проживания устроил лабораторию для изготовления психотропного вещества амфетамина для дальнейшей реализации.

Наркоторговец сбывал вещества способом тайников, информацию о которых размещал в телеграмм-канале, а средства за сбыт получал с помощью платежной системы easypay. Организатору грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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