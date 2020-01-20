В Украине создают новое госпредприятие «Укруголь»

При Министерстве энергетики и защиты окружающей среды создано новое госпредприятие – «Укруголь».
Соответствующий приказ подписал министр Алексей Оржель.
Согласно документу, предприятие будет находиться в Киеве на проспекте Академика Палладина, 46/2.
Департаменту по работе с персоналом Министерства поручено принять меры по назначению руководителя ГП «Укруголь».
В пресс-службе Минэкоэнерго изданию ExPro сообщили, что основная идея создания «Укруголь» - обеспечение надлежащего прозрачного функционирования рынка угля, защита украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта и устойчивого обеспечения потребности отечественных потребителей в дефицитных марках угля.