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Общественное мнение
Экономика
20 января 2020, 14:38

В Украине создают новое госпредприятие «Укруголь»

При Министерстве энергетики и защиты окружающей среды создано новое госпредприятие – «Укруголь».

Соответствующий приказ подписал министр Алексей Оржель.

Согласно документу, предприятие будет находиться в Киеве на проспекте Академика Палладина, 46/2.

Департаменту по работе с персоналом Министерства поручено принять меры по назначению руководителя ГП «Укруголь».

В пресс-службе Минэкоэнерго изданию ExPro сообщили, что основная идея создания «Укруголь» - обеспечение надлежащего прозрачного функционирования рынка угля, защита украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта и устойчивого обеспечения потребности отечественных потребителей в дефицитных марках угля.

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