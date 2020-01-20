Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Криминал / Региональные
20 января 2020, 13:06

В окрестностях города Счастье сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием

В окрестностях города Счастье сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили очередной нелегальный арсенал с военными средствами поражения. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Из тайника, обустроенной в разрушенном здании, правоохранители изъяли 2 противотанковых гранатомета РПГ-26, 10 гранат Ф-1, 2 шашки тротила общим весом 400 граммов, электродетонаторы, запалы УЗРГМ-2 и патроны.

Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к обустройству арсенала.

Отмечается, что в прошлом году СБУ выявила 18 таких "закладок", из которых изъято более 26 000 боеприпасов, 20 килограммов взрывчатых веществ и огнестрельное оружие.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
SELECTORNEWS
Счетчики:
Наши партнеры: