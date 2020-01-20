20 января 2020, 13:06 В окрестностях города Счастье сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием В окрестностях города Счастье сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили очередной нелегальный арсенал с военными средствами поражения. Об этом сообщает пресс-центр ведомства. Из тайника, обустроенной в разрушенном здании, правоохранители изъяли 2 противотанковых гранатомета РПГ-26, 10 гранат Ф-1, 2 шашки тротила общим весом 400 граммов, электродетонаторы, запалы УЗРГМ-2 и патроны. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к обустройству арсенала. Отмечается, что в прошлом году СБУ выявила 18 таких "закладок", из которых изъято более 26 000 боеприпасов, 20 килограммов взрывчатых веществ и огнестрельное оружие. Твитнуть Загрузка... Загрузка...