Минздрав официально сообщил Госпогранслужбе о китайском вирусе

21 января 2020, 18:38

Министерство здравоохранения Украины официально сообщило Государственной пограничной службе, лабораторным центрам Минздрава по стране и чиновникам в области здравоохранения о ситуации с коронавирусом в Китае и рекомендации ВОЗ по этому поводу.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по состоянию на 20 января в Китае в г. Ухвань и за пределами страны официально зарегистрировано 205 лабораторно подтвержденных случаев инфекционной болезни, вызванной новым коронавирусом (nCoV).

"Центр общественного здоровья Минздрава Украины официально сообщил пограничной службе Украины, руководителям областных и Киевского городского лабораторных центров Минздрава Украины, а также руководителям структурных подразделений здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций о ситуации с коронавирусом в Китае и об актуальных рекомендациях ВОЗ", - указано в сообщении министерства.

Напомним, Минздрав напомнил о мерах профилактики в связи с распространением нового вируса в Китае.

Подчеркнем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности распространения коронавируса 2019 nCoV нового типа за пределами Китая.