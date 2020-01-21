Штепа получила компенсацию от Украины по решению ЕСПЧ

21 января 2020, 10:46

Экс-мэр Славянска Неля Штепа получила 3,6 тыс. евро компенсации за нарушение права на свободу по решению Европейского суда по правам человека.

Об этом сообщает "Громадське".

По словам адвоката Александра Шадрина, сейчас Штепа ждет очередного вызова в суд в Харькове. При этом адвокат не сообщил где на сегодня находится экс-мэр Славянска.

"У меня нет такой информации. Вероятно, в Славянске. Но у нее нет ограничений на передвижение", - отметил Шадрин.

Напомним, в октябре 2019 года ЕСПЧ признал нарушения со стороны Украины по делу Нели Штепы. Суд определил, что в отношении экс-мэра Славянска были нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека.