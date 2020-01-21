В Полтавской области школьница умерла во время уроков

В среду, 22 января, в одной из школ Кременчугского района Полтавской области в учебное время умерла ученица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
Как сообщается, 14-летней девочке стало плохо на перемене между уроками.
Как отмечается, о трагедии сообщил дежурный врач скорой помощи. По его словам, врачи пытались спасти ребенка. Девушка умерла в их присутствии.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Тело школьницы было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией статьи 115 Уголовного кодекса Украины для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств трагедии.