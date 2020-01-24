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Общественное мнение
Экономика / Региональные
24 января 2020, 18:00

Кабмин планирует ввести компенсации за задержки зарплат

Кабинет Министров подаст в Верховную Раду законопроект о компенсациях случае задержек с выплатами. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Правительство инициирует осуществление компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет представлен в парламент», – написал он.

По информации премьера, для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация:

пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;
социальные выплаты;
стипендии;
заработная плата (денежное обеспечение);
сумма индексации денежных доходов граждан.

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