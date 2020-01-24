Полицейские провели комплексную отработку в Кременной

24 января 2020, 16:51

Сотрудники полиции провели комплексную оперативно-профилактическую отработку в Кременной.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Полиции Луганщины.

Так, отработка была направлена на усиление безопасности граждан, выявление и пресечение деятельности организованных преступных группировок, профилактику и раскрытие совершения тяжких и особо тяжких преступлений, недопущение фактов экстремизма и терроризма, предотвращение незаконного оборота оружия, взрывчатки и наркотических веществ и стабилизации оперативной обстановки на территории города.

"Полицейские проводили санкционированные обыски в рамках уголовных производств, по которым проводится досудебное следствие, проверяли транспортные средства, которые двигались по населенному пункту, владельцев оружия, ранее судимых лиц и граждан, находящихся под административным надзором", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате отработки было установлено местонахождение двух человек, находившихся в розыске. Задокументировано 2 факта незаконного хранения наркотических средств и изъято около 200 г марихуаны. Выявлено 41 административное правонарушение. Из незаконного оборота изъято 2 единицы охотничьего оружия, владельцы которого нарушили сроки хранения, установленные действующим законодательством.

Кроме того, для предупреждения нарушений прав детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, было проверено 47 семей, находящихся на учете в социальных службах.