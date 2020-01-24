Беларусь запретила ввоз птицы из Украины

24 января 2020, 16:54

Беларусь с 24 января ограничивает поставки птицы из отдельных регионов Словакии, Украины, Венгрии, Чехии и Польши, на территории которых зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

Временные ограничения вводятся на ввоз живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.

В Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.