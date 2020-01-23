Майже 114 млн грн ПДВ повернуто платникам податків Луганщини минулого року

24 января 2020, 10:15

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за 12 місяців 2019 року платники податків Луганщини подали 129 заяв про повернення суми бюджетного відшкодування на розрахунковий рахунок в банку. Загальна сума заявленого бюджетного відшкодування становить 162,3 млн грн. За січень-грудень 2018 року подано 122 заяви на загальну суму 224,5 млн грн.

За результатами перевірок поданих заяв за 12 місяців 2019 року встановлено завищення суми ПДВ, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку на 40,3 млн грн.

На розрахункові рахунки в банку минулого року платникам вже повернуто 113,8 млн грн податку на додану вартість, заявленого до бюджетного відшкодування.