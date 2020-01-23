Боевики за сутки совершили 11 обстрелов, ранен военный

23 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.
Восемь обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:
неподалеку Талаковки – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 8 мин;
два раза рядом с Опытным – из противотанкового ракетного комплекса – 2 выстрела и стрелкового оружия;
вблизи Красногоровки – из стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Широкино – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Новоселовки Второй – из станковой противотанкового гранатомета - 1 выстрел, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
рядом с Авдеевкой - из крупнокалиберного пулемета;
вблизи Водяного – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
Три вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно:
дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
рядом с Орехово - из гранатометов различных систем.
Вчера, 23 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С началом суток российские оккупационные войска из станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции защитников Талаковки в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
За текущие сутки потерь нет.