В Киеве боевик «ДНР» подстрелил полицейского

27 января 2020, 16:19

В столице внутренняя безопасность полиции задержала боевика «ДНР», который стрелял в полицейских, сообщает пресс-служба ДВБ Нацполиции.

Ночью по спецлинии «102» в Деснянское управления столичной полиции поступило сообщение о стрельбе, в результате которой ранен мужчина. На место немедленно выехали следственно-оперативная группа полиции и руководство ГУНП в Киеве.

Было установлено, что огнестрельное ранение получил 25-летний участковый офицер полиции Деснянского УП. На место происшествия прибыли сотрудники Киевского городского управления Департамента внутренней безопасности НПУ и Управления раскрытия преступлений, совершенных в отношении полицейских ДВБ НПУ.

Установлено, что в ночь с 24-го на 25-е января в одном из заведений отдыха города вне службы, в гражданской одежде, без оружия находились участковые офицеры полиции. К ним подошел неизвестный и начал провоцировать конфликт, нецензурно ругаясь, а потом предложил продолжить выяснять отношения на улице. На видео с камеры наблюдения видно человека, который, ожидая своих оппонентов, зарядил оружие.

Конфликт злоумышленник продолжил бранью, а затем достал из кармана пистолет, направил его на одного из офицеров полиции и выстрелил. Однако произошла осечка. Тогда нападавший выстрелил в грудь второму полицейскому. В момент, когда участковый офицер склонился над раненым коллегой, стрелок приставил к его голове пистолет и снова нажал на спусковой крючок. Но и на этот раз оружие дало сбой. Злоумышленник покинул место происшествия.

Оперативники внутренней безопасности полиции совместно с другими оперативными подразделениями НПУ установили свидетелей происшествия и собрали видео с камер наблюдения. Личность стрелка быстро установили. Им оказался 36-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления уроженец Донецкой области. Согласно информации на сайте «Миротворец», человек проходил службу в незаконных вооруженных формированиях так называемой «ДНР», является командиром разведки подразделения «Оплот», участвовал в боях под Дебальцево и Иловайском.

Уже через несколько часов сотрудники Управления раскрытия преступлений, совершенных в отношении полицейских ДВБ НПУ, при поддержке полиции особого назначения ГУНП в городе Киеве задержали злоумышленника на одной из улиц столицы. По месту его жительства обнаружена и изъята куртка, в которую он был одет на момент преступления, и мобильный телефон.

Следователи Деснянского управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры Киева, объявили мужчине о подозрении по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения он задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

Раненый офицер полиции прооперирован, находится под наблюдением врачей. Состояние полицейского удовлетворительное.