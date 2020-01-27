Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Происшествия / Региональные
27 января 2020, 16:42

На Донбассе боевики применили запрещенные минометы

Сегодня, 27 января, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации применили запрещенные минскими соглашениями минометы 120 и 82 мм.

Об этом сообщили в операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что боевики использовали запрещенные минометы в районе Новотошковского и Кондрашовки Новой.

"Подразделения Объединенных сил приняли меры по подавлению огневых средств оккупантов для удержания контроля над ситуацией и недопущения потерь на этом участке. Потери противника уточняются. Такие действия оккупационных войск свидетельствует о том, что Российская Федерация категорически не желает завершать вооруженную агрессию против Украины", - сообщили в ООС.

О потерях среди украинских военных не сообщается.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: