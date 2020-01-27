27 января 2020, 16:42 На Донбассе боевики применили запрещенные минометы Сегодня, 27 января, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации применили запрещенные минскими соглашениями минометы 120 и 82 мм. Об этом сообщили в операции Объединенных сил в Facebook. Сообщается, что боевики использовали запрещенные минометы в районе Новотошковского и Кондрашовки Новой. "Подразделения Объединенных сил приняли меры по подавлению огневых средств оккупантов для удержания контроля над ситуацией и недопущения потерь на этом участке. Потери противника уточняются. Такие действия оккупационных войск свидетельствует о том, что Российская Федерация категорически не желает завершать вооруженную агрессию против Украины", - сообщили в ООС. О потерях среди украинских военных не сообщается. Твитнуть Загрузка... Загрузка...