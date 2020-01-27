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Общественное мнение
Экономика / Региональные
27 января 2020, 12:14

Минулого року Луганщина перерахувала до бюджету майже 220 млн грн військового збору

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень-грудень 2019 року надходження військового збору склали 219 млн 64 тис. гривень. Це на 25,2 млн грн, або на 13 відс. більше показника за 12 місяців 2018-го року.

Нагадаємо: військовий збір запроваджено з серпня 2014 року, його ставка складає 1,5% від об’єкта оподаткування. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування військового збору до бюджету є роботодавці, які нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.

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