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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
28 января 2020, 09:01

Украинские военные захватили в плен боевика

В понедельник, 27 января, во время обследования территории между взводными опорными пунктами полосы ответственности одного из подразделений Объединенных сил украинские разведчики задержали представителя вооруженных формирований Российской Федерации, сообщает пресс-центр ООС.

«У задержанного 1991 года рождения был изъят военный билет «ДНР», что свидетельствует о его принадлежности к вооруженным формированиям, входящим в состав российско-оккупационных войск», - заявили в штабе.

По словам наемника, он действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, целью которой было разоблачение позиций, наблюдательных постов и огневых точек подразделений Объединенных сил. Во время выдвижения с собственных позиций и пересечения линии столкновения он подорвался на минном заграждении, установленном самими же оккупантами. Другие члены вражеской ДРГ бросили раненого и вернулись на свои позиции.

Украинские военнослужащие оказали задержанному, который получил многочисленные минно-взрывные ранения, необходимую медицинскую помощь и доставили в военный госпиталь.

«Сейчас он находится под наблюдением врачей и дает показания о преступных действиях российской оккупационной администрации», - резюмировали в штабе.

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