В ЕС одобрили расширение санкций против России

28 января 2020, 16:02

Министры стран-членов ЕС одобрили расширение списка санкций лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.

Об этом сообщил в Twitter журналист Рикард Йозвяк.

Санкции связаны с российскими выборами, которые незаконно прошли в Крыму в сентябре 2019. Список санкций теперь содержит 177 человек и 44 организации.

"Министры ЕС решили ввести 7 человек под режим санкций в отношении лиц/организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины", - сообщил он.

Напомним, новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещала, что санкции против РФ сохранятся до полного выполнения Минских договоренностей.