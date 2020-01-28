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Общественное мнение
Власть
28 января 2020, 10:55

Труба обжаловал свое увольнение в Верховном суде

Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба обжаловал в Верховном суде свое увольнение с должности.

«Подал иск в Верховный Суд о признании незаконным указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований», - написал он в Telegram.

Труба считает, что «снятие его с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп. Оценить его эффективность можно будет с течением времени».

По его словам, должно быть правовое решение.

«Сейчас ГБР стало вершиной моей профессиональной карьеры, поэтому считаю, что досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку», - заявил он.

Напомним, 27 декабря 2019 Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований.

13 января сало известно, что ГПУ открыла против него уголовное производство.

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