Податківці Луганщини постійно викривають факти незаконного працевлаштування

28 января 2020, 11:09

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що податківці Луганщини постійно вживають заходи контролю за роботодавцями щодо дотримання законодавства у частині оформлення трудових відносин з найманими особами та мають певні результати.

Так, за січень – грудень 2019 року легалізовано працю 1 тис. 350 громадян. По них до бюджету додатково надійшло 1 млн 197 тис. грн єдиного внеску, 940 тис. грн податку на доходи фізичних осіб, 78,4 тис. грн військового збору.

Крім того, минулого року виявлено та залучено до державної реєстрації 1 тис. 157 громадян, які здійснювали незаконну підприємницьку діяльність. За результатами проведених заходів щодо легалізації їх підприємницької діяльності до бюджету сплачено 1 млн 176,4 тис. грн єдиного внеску, 701,7 тис. грн єдиного податку та 14,4 тис. грн ПДФО.

Нагадуємо, що офіційне працевлаштування – це захист соціальних інтересів громадян, гарантування права на соціальні виплати та пенсійне забезпечення. Крім того, незадекларована праця знижує доходи державного бюджету, а отже і можливість фінансування державних програм соціального спрямування.