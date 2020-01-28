На Донбассе подорвались двое украинских военных

29 января 2020, 09:04

За минувшие сутки, 28 января, вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Четыре обстрела по нашим позициям были осуществленв в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 20 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Березового - из гранатометов различных систем;

рядом с Васильевкой - из стрелкового оружия.

Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно:

дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Орехово - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

четыре раза возле с Новотошковского - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 26 мин, из 82-мм миномета - 5 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Троицким - из автоматических станковых гранатометов.

Вчера, 28 января, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые ранения.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.