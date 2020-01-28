РФ хочет упростить получение гражданства для украинцев

29 января 2020, 16:28

Для жителей Беларуси и Украины будет упрощена процедура приобретения российского гражданства.

Об этом заявила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, передает Интерфакс-Запад.

«Уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру приобретения гражданства нашим ближайшим соседям – гражданам Беларуси, гражданам Украины, которых мы предлагаем освободить от прохождения собеседования на признание носителями русского языка», - сказала Казакова.

Она добавила, что для граждан этих двух государств, а также Казахстана и Молдовы предусмотрена возможность получения гражданства РФ после получения вида на жительство.

«Чем проще иностранному гражданину будет оформить документы, тем меньше будет негативных явлений в виде организации незаконной миграции», - сообщила Казакова.

Она отметила, что в 2019 году министерством разработано и издано порядка 80 нормативно-правовых актов, не считая приказов МВД, которые «были связаны с регулированием миграционного законодательства и его совершенствованием».