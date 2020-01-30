Зеленский и Помпео обсудили развитие Донбасса

31 января 2020, 13:06

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майк Помпео в ходе встречи в Киеве обсудили развитие Донбасса, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки, администрации президента Трампа, вас лично и в целом народ США за постоянную поддержку Украины - нашего суверенитета и территориальной целостности. Для нас это очень важно», - сказал украинский президент.

Зеленский поблагодарил США за помощь Украине в расследовании катастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины» в Исламской Республике Иран.

Глава государства подчеркнул, что Украина заинтересована в активном сотрудничестве с США в разных направлениях.

Зеленский и Майк обсудили развитие Донбасса и развитие инфраструктуры в Украине.

«У нас большие планы по дорогам. Наш первый шаг – 25 тыс. километров дорог. Мы приглашаем американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру», - отметил президент.

Также стороны обсудили ход реформ в Украине и торговые отношения двух стран.

Госсекретарь США выразил поддержку сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Напомним, государственный секретарь США Майклом Помпео в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко заявил о полной поддержке Украины Соединенными Штатами Америки в деле прекращения агрессии России и восстановления суверенитета и территориальной целостности нашей страны.