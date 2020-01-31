31 января 2020, 16:18 В Россию с загранпаспортом: уже скоро Выезд из Украины в Россию будет осуществляться только по заграничным паспортам. Правительство изменило процедуру пересечения границы, которая вступит в силу уже с 1 марта. По этому поводу в некоторых городах области начался настоящий ажиотаж. Твитнуть Загрузка... Загрузка...