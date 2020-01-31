Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество / Региональные
31 января 2020, 16:18

В Россию с загранпаспортом: уже скоро

Выезд из Украины в Россию будет осуществляться только по заграничным паспортам. Правительство изменило процедуру пересечения границы, которая вступит в силу уже с 1 марта. По этому поводу в некоторых городах области начался настоящий ажиотаж.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: