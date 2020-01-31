31 января 2020, 16:50 С начала года на Донбассе уничтожили 27 боевиков В течение января 2020 года русско-оккупационные войска на Донбассе потеряли убитыми 27 человек, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. В штабе подчеркнули, что в случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий, прорыва вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику. По данным разведки, потери русско-оккупационных войск в течение января 2020 составили 27 человек убитыми и 56 – ранеными и травмированными. Также сообщается, что боевики потеряли 5 единиц вооружения и военной техники (2 автомобиля «Урал», 2 БПЛА и один миномет). Твитнуть Загрузка... Загрузка...