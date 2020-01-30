В Румынии произошло землятрясение, толчки ощущались и в Украине

31 января 2020, 09:33

В восточной Румынии на границе с Украиной и Молдовой произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным Главного центра специального контроля Национального космического агентства, 31 января в 3:26 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 на территории Румынии (горный хребет Вранча), который распространился на территорию Одесской области без негативных последствий.

Обращений от граждан в ГосЧС не поступало.

По данным румынских СМИ, землетрясение было зарегистрировано на глубине 140 километров. Информации о жертвах или материальном ущербе не поступало.

Землетрясение ощущалось по всей Румынии, Молдове, Украине и некоторых частях северо-восточной Болгарии - Русе, Шумен, Велико Тырново.