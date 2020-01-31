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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть / Региональные
31 января 2020, 17:48

С 1 апреля изменяется система финансирования больниц и заведений здравоохранения: детали

Реформирование медицинской отрасли шагает по Украине. С первого апреля изменяется система финансирования больниц и заведений здравоохранения. Чего бояться пациентам и на что обратить внимание врачам?

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