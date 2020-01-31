Реформирование медицинской отрасли шагает по Украине. С первого апреля изменяется система финансирования больниц и заведений здравоохранения. Чего бояться пациентам и на что обратить внимание врачам?
|
31 января 2020, 17:48
С 1 апреля изменяется система финансирования больниц и заведений здравоохранения: детали
Реформирование медицинской отрасли шагает по Украине. С первого апреля изменяется система финансирования больниц и заведений здравоохранения. Чего бояться пациентам и на что обратить внимание врачам?
|