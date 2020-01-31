Миссия ООН: Бороться с фейками необходимо, но не за счет ограничения свободы медиа

31 января 2020, 18:08

Введение уголовной ответственности за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов, заявили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

«Призываем украинские власти воздержаться от установления ненужных ограничений для работы медиа. Мы разделяем тревогу медиа и гражданского общества касательно того, что нынешний проект закона о дезинформации не соответствует международным стандартам прав человека, может подрывать свободу СМИ и привести к самоцензуре», - отмечается в заявлении миссии.

Эксперты предостерегают, что попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может обернуться преследованием журналистов просто за то, что они выполняют свою работу. Кроме того, государство должно воздержаться от создания органов, ответственных за мониторинг и фильтрование контента.

«Бороться с дезинформацией и фейками необходимо, но не за счет ограничения свободы медиа. Призываем Министерство культуры, которое разработало этот первый проект, соблюдать международные стандарты прав человека, продолжить публичное обсуждение, обеспечить его открытость и инклюзивность», - резюмировали в Миссии.