Стало известно, как будут начислять субсидии при двух платежках за газ

03 февраля 2020, 14:46

В феврале Министерство социальной политики доначислит субсидию и льготу за новую услугу по распределению природного газа автоматически, дополнительное обращение граждан не требуется.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, передает пресс-служба ведомства.

"Из-за того, что НКРЭКУ утвердила отдельный тариф на услугу по распределению природного газа в конце декабря - получателям льгот и субсидий поступили новые платежки с указанием полной стоимости к оплате за услугу по распределению природного газа, ведь согласно ЗУ "О жилищно-коммунальных услугах" это является составляющей оплаты коммунальных услуг. Из-за того, что соответствующие решения НКРЭКУ вступили в силу только с начала года, мы в феврале проведем доначисление размера льгот и субсидий с учетом новой услуги по распределению природного газа автоматически за два месяца 2020 года", - сообщил Музыченко.

Он обратил внимание на то, что соответствующее доначисление будет произведено без дополнительной необходимости обращения граждан.